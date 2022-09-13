Россияне издевались и пытали херсонского священника ПЦУ Сергея Чудиновича, завозившего в оккупированный город лекарства из Николаева.

Об этом он рассказал в интервью Украинскому центру.

Отец Сергей пытался доставать для херсонцев медикаменты с территории, контролируемой украинскими военными.

- Я ездил в Николаев за лекарством. Прикрывался рясой. Надеялся, что попа не будут трогать. Дурил оккупантов как мог. Но когда они меня задержали, сказали: «Не думай, что такой умный, мы все о тебе знаем». Теперь узнать о любом – не трудно. Фамилию напиши в Google – и все увидишь, – вспомнил мужчина.

За гуманитарную деятельность его задержали, после чего применили к нему физическое насилие.

— Держали, кажется, в помещении полиции. Точно не скажу, потому что глаза были завязаны. Били, пытали. Пить не давали. Просил воды – дают водку. Умеют ломать людей. Хотели, чтобы согласился сотрудничать. Я реально приготовился к смерти. Думал, убьют. Спас Бог. Издевательство длилось сутки, и я не выдержал — сказал, что пристаю на их условия. Меня освободили. Затем выбрался на подконтрольную Украине территорию. Обратился в правоохранительный орган, меня проверили, в том числе на полиграфе. У государства нет ко мне претензий. Тогда же я сделал публичное заявление, извинился перед народом. Следовало рассказать, что происходит с нашими людьми, которые оказываются в плену. Многие, побывав в подвале у россиян, говорят, что ничего страшного не произошло. Это не так, – рассказал Сергей Чудинович.

Напомним, летом СМИ писали о херсонском терроборонце, которого россияне убили в плену.