Четыре подлодки класса Improved Kilo (проект 636 «Варшавянка») российского черноморского флота, ранее базировавшиеся в Севастополе, передислоцировались в Новороссийск.

Об этом сообщает Naval News.

Сообщается, в частности, что до недавнего времени три из четырех подлодок класса Improved Kilo можно было увидеть на базе российского черноморского флота в Севастополе, в то время как четвертая субмарина этого класса находилась в море на боевом дежурстве.

Однако в течение последних нескольких недель эти подлодки находятся на другой российской военно-морской базе – в Новороссийске, что на восточном побережье Черного моря.

Отмечается, что к передислокации субмарин в более безопасное место россиян, вероятно, побудили удары беспилотников по штабу черноморского флота в Севастополе, где сейчас на постоянной основе базируется лишь одна российская подлодка «Алроса», которая проходит послеремонтные испытания.

В Naval News подчеркивают, что перебазирование российских субмарин в Новороссийск не снимает угрозы ракетных ударов ракетами «Калибр» с этих подлодок по территории Украины, однако свидетельствует о том, что россияне не чувствуют себя безопасно в Севастополе.

Сообщалось, что ограниченная эффективность Черноморского флота РФ подрывает общую стратегию вторжения России.