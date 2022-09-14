К вечеру 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения.



Об этом сообщили руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

Руководитель военной администрации Кривого Рога также призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Telegram-каналы публиковали фото столба дыма на месте одного из прилетов в городе.

В 17:31 Вилкул сообщил, что россияне снова запустили ракеты в сторону Кривого Рога и призвал жителей не выходить из укрытий.

Затем заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Кривой Рог, по предварительным данным, прилетело 8 российских крылатых ракет.

Такие действия оккупантов он назвал «террористическим актом» против украинцев, поскольку «ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей».

Тимошенко призвал людей не паниковать и добавил, что соответствующие службы уже ликвидируют последствия ракетных ударов.

В 19:47 Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что россияне ударили семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации по объектам критической и транспортной инфраструктуры.

В результате удара серьезные повреждения гидротехнических сооружений, несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние ракетные удары по Кривому Рогу – это попытка затопить город. Об этом Зеленский написал в telegram.

— Страна-террорист продолжает воють против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог. Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли это сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливого ответа и возмездия? Безусловно, да, – написал президент Украины Владимир Зеленский.

Через некоторое время заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на месте удара наблюдается утечка воды 100 кубических метров в секунду.

- На месте удара наблюдается утечка воды 100 м кубических в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов.



Уровень воды по улицам города постоянно мониторят специальные посты. А также наблюдают и за частным сектором, дома которого находятся в Ингулецком и Центрально-Городском районе города, где есть риск подтопления.



Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все Службы для скорейшей ликвидации угрозы, - написал Кирилл Тимошенко.

По предварительной информации, ракетный обстрел по Кривому Рогу был произведен, вероятно, с самолета Ту-95МС, несущего ракеты Х-101. Об этом сообщает оперативная группировка войск «Каховка».

«Около 17:01-17:06 14.09.22 г. ракетный удар по г. Кривой Рог, три крылатых ракеты, вероятно, с Ту-95МС (Х-101). Ракеты попали по западной окраине г. Кривой Рог. Утраты и разрушения уточняются», - говорится в сообщении.

Известно, что Х-101 – это одна из новейших российских крылатых ракет. Стоимость – более 12 миллионов долларов. Максимальная дальность полета – не менее 3000 километров. Ту-95 – стратегический бомбардировщик, часть из которых передали из Украины в РФ в качестве погашения долга за газ.



