В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил в Facebook спикер главы государства Сергей Никифоров.

По словам спикера, Президента Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.

— В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители, – написал он.

Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Напомним, что в Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Пушкинской столкнулись автомобили Land Rover Freelander и Chevrolet Aveo.