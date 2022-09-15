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В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил в Facebook спикер главы государства Сергей Никифоров.
По словам спикера, Президента Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.
— В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители, – написал он.
Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
Напомним, что в Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Пушкинской столкнулись автомобили Land Rover Freelander и Chevrolet Aveo.
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В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил в Facebook спикер главы государства Сергей Никифоров.
По словам спикера, Президента Зеленского осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено.
— В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители, – написал он.
Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.
Напомним, что в Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Пушкинской столкнулись автомобили Land Rover Freelander и Chevrolet Aveo.