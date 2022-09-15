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Сегодня, 14 сентября, Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на 60 дней.
Он останется под стражей до 14 ноября, говорится в сообщении пресс-службы суда.
— Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14.11.2022 года, — сообщили в суд.
Напомним, Виктору Медведчуку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.
Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.
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Сегодня, 14 сентября, Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на 60 дней.
Он останется под стражей до 14 ноября, говорится в сообщении пресс-службы суда.
— Сегодня следователь судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14.11.2022 года, — сообщили в суд.
Напомним, Виктору Медведчуку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.
Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.