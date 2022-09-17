Россияне предприняли попытку штурма в направлении села Степная Долина Николаевской области и села Ивановка Херсонской области. Обе атаки оказались тщетными и принесли врагу только потери.

О провале захватчиков сообщили в ОК «Юг».

Прикрытие бронетехники не помогло оккупантам добиться своей цели.

— Враг время от времени решается на бесшабашные попытки улучшить свое тактическое положение путем активных действий. Дважды в течение боевого дня попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино – Степная Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях силами к взводу, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2 успеха не имел, понеся потери, отступил, — сообщили в оперативном командовании.

Сегодня же в ОК сообщили, что ВСУ попали по пункту управления в Херсоне и нанесли удар по понтонной переправе возле Садового.