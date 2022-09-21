Вчера, 20 сентября, в 11:00 армия РФ нанесла артиллерийские удары по объекту критической инфраструктуры в селе Шевченково Шевченковской громады Николаевщины. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Также днем, 20 сентября, под вражескими обстрелами находилось Первомайская громада. С 13:55 до 14:22 наносились удары по Первомайскому. Попадание снарядов преимущественно по открытым территориям, полям и территории объекта критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Ориентировочно в 16:40, 20 сентября, в результате обстрела села Белозерка получил ранения один человек.

Сегодня ночью, 21 сентября, зафиксированы вражеские обстрелы кассетными снарядами южной и северной окраин села Парутино Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Вчера, 20 сентября, в 18:30 обстрелов подверглось Явкино Баштанской громады. Повреждена линия электропередач, в результате чего в некоторых населенных пунктах отсутствует поставка электричества. В одном жилом доме повреждены окна. Пострадавших нет. По информации ОК «Юг», враг ударил по Баштанскому району двумя реактивными снарядами залпового огня «Смерч».

Под постоянным огнем остаются деревни, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской громады. За прошедшие сутки проведены вражеские обстрелы прилегающих территорий. В 13:27, 20 сентября, обстрелы подверглась Мураховвке, в 13:49 пгт Березнеговатое в районе комбикормового завода. Пострадавших нет. Информация по разрушениям уточняется.

Сегодня, 21 сентября, в 00:00 и 05:30 обстрелы были вне населенного пункта села Широкое Широковской громады. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что вчера днем россияне направили два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.