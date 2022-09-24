24 сентября военнослужащие подразделения ПВО 25-й Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбили два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.

На видео зафиксирован момент, когда уже поврежденный Су-30 маневрирует, чтобы сбить пламя.

Также Силы специальных операций сообщили, что их бойцы сбили с помощью ПЗРК «Игла» всеподгодный истребитель Су-34.

Ранее сообщалось, что украинской авиацией на южном направлении 24 сентября нанесено 3 удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач.