Антоновский мост, 24 сентября 2022

Украинской авиацией на южном направлении 24 сентября нанесено 3 удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач. Об этом сообщает Оперативное командование «Південь»

Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным способом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения.

В самом Херсоне атакован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями, еще один пункт управления поражен в Геническом районе.

Подтвержденные потери врага составляют: 14 рашистов, реактивная система залпового огня «Ураган», 2 зенитно-ракетных комплекса «Тор», склад боеприпасов в Золотой Балке. Остальные результаты доразведываются.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара и 2 ракетных удара по позициям украинской армии и населенным пунктам с гражданским населением на юге.

Напомним, после ударов ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам в Херсонской области, сооружения непригодны для проезда тяжелой техники.