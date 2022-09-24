|Швидкість вітру:
|4.7 м/с
|Схід сонця:
|06:40
|Захід сонця:
|18:47
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|4.3 м/с
|Схід сонця:
|06:46
|Захід сонця
|18:53
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41 грн
|41.5 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Украинской авиацией на южном направлении 24 сентября нанесено 3 удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач. Об этом сообщает Оперативное командование «Південь»
Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным способом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения.
В самом Херсоне атакован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями, еще один пункт управления поражен в Геническом районе.
Подтвержденные потери врага составляют: 14 рашистов, реактивная система залпового огня «Ураган», 2 зенитно-ракетных комплекса «Тор», склад боеприпасов в Золотой Балке. Остальные результаты доразведываются.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара и 2 ракетных удара по позициям украинской армии и населенным пунктам с гражданским населением на юге.
Напомним, после ударов ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам в Херсонской области, сооружения непригодны для проезда тяжелой техники.
Украинской авиацией на южном направлении 24 сентября нанесено 3 удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач. Об этом сообщает Оперативное командование «Південь»
Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным способом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения.
В самом Херсоне атакован район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями, еще один пункт управления поражен в Геническом районе.
Подтвержденные потери врага составляют: 14 рашистов, реактивная система залпового огня «Ураган», 2 зенитно-ракетных комплекса «Тор», склад боеприпасов в Золотой Балке. Остальные результаты доразведываются.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара и 2 ракетных удара по позициям украинской армии и населенным пунктам с гражданским населением на юге.
Напомним, после ударов ВСУ по Антоновскому и Дарьевскому мостам в Херсонской области, сооружения непригодны для проезда тяжелой техники.