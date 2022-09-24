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Минувшей ночью российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара и 2 ракетных удара по позициям украинской армии и населенным пунктам с гражданским населением на юге.
Об этом сообщает оперативное командование «Південь».
«По Николаеву и Николаевскому району снова били зенитно-ракетные системы С-300. Обстрелянный парк Победы, в Воскресенской общине повреждены жилые дома, газопровод, возник пожар. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Николаевской ОВА сообщили, что 24 сентября, в 00:02 враг дважды наносил ракетные удары по селу Калиновка Воскресенской общины. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома, без пострадавших.
Также, сообщают в Командовании, продолжаются попытки атаковать портовую инфраструктуру Очакова.
«По акватории направлены 2 ракеты Х-31, выпущенные из истребителя Су-30. Люди не пострадали», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью россияне попали в реку в Николаеве.
Минувшей ночью российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара и 2 ракетных удара по позициям украинской армии и населенным пунктам с гражданским населением на юге.
Об этом сообщает оперативное командование «Південь».
«По Николаеву и Николаевскому району снова били зенитно-ракетные системы С-300. Обстрелянный парк Победы, в Воскресенской общине повреждены жилые дома, газопровод, возник пожар. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Николаевской ОВА сообщили, что 24 сентября, в 00:02 враг дважды наносил ракетные удары по селу Калиновка Воскресенской общины. После обстрела возник пожар газовой трубы, повреждены три жилых дома, без пострадавших.
Также, сообщают в Командовании, продолжаются попытки атаковать портовую инфраструктуру Очакова.
«По акватории направлены 2 ракеты Х-31, выпущенные из истребителя Су-30. Люди не пострадали», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью россияне попали в реку в Николаеве.