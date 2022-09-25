По состоянию на утро 25 сентября в николаевских больницах находятся 469 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 54 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье граждан! – подчеркнула Анна Замазеева.

Как сообщалось, после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.

Кроме того, ночью, 25 сентября, с 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.