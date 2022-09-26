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В деоккупированном Изюме обнаружили еще два массовых захоронения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.
– Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит, – сказал Владимир Зеленский.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала новые снимки, сделанные в освобожденном от российско-оккупационных войск городе Изюм Харьковской области. На одном из мест массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей удалось обнаружить 447 тел погибших.
В деоккупированном Изюме обнаружили еще два массовых захоронения.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS.
– Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке Изюм, вы знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит, – сказал Владимир Зеленский.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала новые снимки, сделанные в освобожденном от российско-оккупационных войск городе Изюм Харьковской области. На одном из мест массового захоронения в Изюме совместными усилиями военных, полицейских, спасателей удалось обнаружить 447 тел погибших.