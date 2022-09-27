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Ночью 27 сентября россияне несколько раз обстреляли Николаев. Попадания зафиксированы в разных районах города.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.

«Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов!» — написал мэр.

По информации «НикВести» россияне попали также по центру города.

Ранее сообщалось, что армия РФ попала ракетами С-300 в состав с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.