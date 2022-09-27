|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|06:44
|Заход солнца:
|18:41
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца
|18:46
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
Ночью 27 сентября россияне несколько раз обстреляли Николаев. Попадания зафиксированы в разных районах города.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.
«Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов!» — написал мэр.
По информации «НикВести» россияне попали также по центру города.
Ранее сообщалось, что армия РФ попала ракетами С-300 в состав с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.
Ночью 27 сентября россияне несколько раз обстреляли Николаев. Попадания зафиксированы в разных районах города.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.
«Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов!» — написал мэр.
По информации «НикВести» россияне попали также по центру города.
Ранее сообщалось, что армия РФ попала ракетами С-300 в состав с гуманитарными грузами в Николаеве и базу отдыха в Очакове.