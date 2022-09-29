Бойцы Национальной гвардии на прошлой неделе взяли в плен 24 военнослужащих России и обезвредили еще 22.

Об этом во время брифинга заявил и.о. директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович, передает Укринформ.

— В ходе боевых столкновений гвардейцы (за неделю – ред.) обезвредили 22 военнослужащих противника, взяли в плен 24 военнослужащих, уничтожили бронетранспортер и вертолет МИ-8, захватили танк Т-72, 2 единицы БМП-2, противотанковую гранату МТ-1 БПЛА типа «Картограф», тягач МТ-ЛБ, противотанковый комплекс «Штурм-С», - проинформировал Николай Уршалович.

Также, по словам Николая Уршаловича, нацгвардейцы за неделю захватили в ходе боевых столкновений путепрокладчик «ПАТ-2».

Кроме того, полковник сообщил, что разведка Нацгвардии в течение недели «обнаружила 261 цель противника, большинство из них были обнаружены расчетами беспилотных авиационных комплексов».

По данным Николая Уршаловича, за неделю нацгвардейцы выполнили 134 огневых задач по поражению живой силы и его огневых средств.

Он добавил, что основные усилия артиллерии Нацгвардии на прошлой неделе были сосредоточены на огневой поддержке сил обороны в ходе наступательных действий на Лиманском направлении, а также по позициям противника на Запорожском и Николаевском направлениях.

- Таким образом, подразделения НГУ все поставленные задачи выполнили, - заявил он.

Ранее сообщалось, что актер николаевского театра пошел добровольцем в ряды Национальной гвардии.