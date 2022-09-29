Когда россияне еще удерживали Высокополье в Херсонской области, в населенном пункте были убиты мужчина с женщиной, которые не согласились отдать оккупантам свой автомобиль.

Об этом случае написали журналисты AFP, которым известно о 4 свидетелях этого военного преступления россиян.

Жительница поселка рассказала, как это произошло. Мирные жители были убиты за отказ отдать машину россиянам.

— Человек не хотел им отдавать. Они убили его вместе с женой, – сказала она информагентству.

С момента оккупации в Высокополье появились наспех вырытые могилы. Французские репортеры насчитали 5 таких. В одной из них похоронили двух человек вместе и написали день их смерти: 20 апреля 2022 года.

Другая пенсионерка из освобожденного Высокополья призналась в камеру, что за полгода оккупации она не выходила за пределы своего двора.

– Мы не плакали. Мы просто ждали, когда наши ребята вернутся и отразят село, – рассказала она.

Напомним, из 4 тысяч человек, проживавших в Высокополье до вторжения, после полугодовой оккупации РФ осталось не больше трех сотен.