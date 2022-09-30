Ночью Россия обстреляла город Днепр из Искандеров: один человек погиб и пятеро ранены.

Об этом утром 30 сентября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Российские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, нанесенного ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали. В городе изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Кроме того, ночью россия обстреливала и Днепропетровскую область. Так, по Никопольскому району оккупанты били из «Градов» и тяжелой артиллерии. В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды зацепили частные дома. Люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.