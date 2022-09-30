ВСУ ударом по Херсону ликвидировали первого заместителя главы администрации оккупантов Алексея Катериничева.

О его уничтожении сообщают российские СМИ. Он проработал в должности чуть больше месяца.

До этого, по данным росСМИ, он в течение 25 лет служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ.

В 1991 году Катериничев окончил Уссурийское суворовское военное училище. В 1996-2021 годах служил в пограничных войсках, затем в подразделениях ФСБ РФ. С 2021 года работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Трижды был награжден русским орденом мужества. В РФ заявляют, что Катериничев участвовал более чем в 20 контртеррористических операциях.

Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате якобы попадания ракеты HIMARS по гостинице погибли два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады и Алексей Журавко.