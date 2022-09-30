Российским солдатам придется просить Украину о разрешении выйти из окружения в районе Лимана Донецкой области.

Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— 8 лет назад российские военные оцепили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется России. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, дело до своих солдат, — пишет Михаил Подоляк.

Как сообщалось, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически оцепили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.