По меньшей мере, 11 мирных жителей были найдены мертвыми на дороге. По всей вероятности, они были расстреляны российскими формированиями во время их отступления из Харьковщины.

Тела видели журналисты AFP.

Репортеры зафиксировали автомобили мирных жителей и несколько обгоревших тел, оставшихся после российского нападения на мирную колонну.

Вероятно, погибшие пытались выехать на подконтрольную украинской армии территорию, попав под удар ВС РФ.

— На месте до сих пор находятся тела погибших мирных жителей внутри или рядом с шестью автомобилями. Еще один микроавтобус полностью сгорел, на сиденьях лежат четыре тела, включая тело ребенка. Недалеко кремовая «Лада» с открытым багажником, рядом с ней лежит мужчина в шляпе и синих джинсах, рядом с заброшенной деловой сумкой. На заднем сиденье синего автомобиля старушка свернулась калачиком в пальто, словно крепко спит, — рассказали журналисты.

Французские корреспонденты также зафиксировали большое количество дыр от пуль, оставшихся на автомобилях.

Напомним, после деоккупации Харьковской области стало очевидным, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче . Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.