Россия ударила двумя ракетами типа «Искандер» по Одесской области.

Об очередном акте терроризма сообщили в ОК «Юг».

Человеческих жертв нет, пострадали объект промышленной инфраструктуры, электроподстанция и другие здания.

На месте вспыхнул пожар, с ним быстро справились спасатели.

Стоит отметить, что сегодня российская ракета С-300 снесла часть пятиэтажки в Николаеве, жертв нет.