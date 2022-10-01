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Россия ударила двумя ракетами типа «Искандер» по Одесской области.
Об очередном акте терроризма сообщили в ОК «Юг».
Человеческих жертв нет, пострадали объект промышленной инфраструктуры, электроподстанция и другие здания.
На месте вспыхнул пожар, с ним быстро справились спасатели.
Стоит отметить, что сегодня российская ракета С-300 снесла часть пятиэтажки в Николаеве, жертв нет.
Россия ударила двумя ракетами типа «Искандер» по Одесской области.
Об очередном акте терроризма сообщили в ОК «Юг».
Человеческих жертв нет, пострадали объект промышленной инфраструктуры, электроподстанция и другие здания.
На месте вспыхнул пожар, с ним быстро справились спасатели.
Стоит отметить, что сегодня российская ракета С-300 снесла часть пятиэтажки в Николаеве, жертв нет.