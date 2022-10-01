По состоянию на 13.00 1 октября на въезде в Лиман Донецкой области развивался украинский флаг.

Видеодоказательство опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

- Первое октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман, все будет Украина, – сказал один из бойцов.