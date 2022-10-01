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В оккупированном Херсоне российские военные похитили трех украинцев, занимавшихся волонтерской помощью для местных.
Об этом сообщили в Нацполиции.
На временно захваченных территориях Юга Украины оккупанты совершают преступления и мародерство.
— В Херсоне военные РФ забрали в плен местных волонтеров, которые в течение всего времени оккупации помогали горожанам, — рассказали правоохранители.
Местонахождение жертв сейчас ищут. Кроме этих заложников, россияне продолжают обворовывать квартиры в оккупированных Херсоне, Олешках и Бериславе.
Сегодня утром россияне взяли в заложники директора Запорожской АЭС.
В оккупированном Херсоне российские военные похитили трех украинцев, занимавшихся волонтерской помощью для местных.
Об этом сообщили в Нацполиции.
На временно захваченных территориях Юга Украины оккупанты совершают преступления и мародерство.
— В Херсоне военные РФ забрали в плен местных волонтеров, которые в течение всего времени оккупации помогали горожанам, — рассказали правоохранители.
Местонахождение жертв сейчас ищут. Кроме этих заложников, россияне продолжают обворовывать квартиры в оккупированных Херсоне, Олешках и Бериславе.
Сегодня утром россияне взяли в заложники директора Запорожской АЭС.