В оккупированном Херсоне российские военные похитили трех украинцев, занимавшихся волонтерской помощью для местных.

Об этом сообщили в Нацполиции.

На временно захваченных территориях Юга Украины оккупанты совершают преступления и мародерство.

— В Херсоне военные РФ забрали в плен местных волонтеров, которые в течение всего времени оккупации помогали горожанам, — рассказали правоохранители.

Местонахождение жертв сейчас ищут. Кроме этих заложников, россияне продолжают обворовывать квартиры в оккупированных Херсоне, Олешках и Бериславе.

Сегодня утром россияне взяли в заложники директора Запорожской АЭС.