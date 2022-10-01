В неподконтрольной Украине зоне между свободным Купянском и оккупированным Сватовым Луганской области российская армия совершила очередное военное преступление, убив десять украинских детей.

Расследованием обстрела колонны беженцев занимается Служба безопасности Украины.

— В конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере, 20 человек погибли, и среди них – 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик «ГАЗель». Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Но рашисты не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства, — отметил и.о председателя СБУ Василий Малюк.

Окончательное количество погибших в настоящее время устанавливается, останки тел идентифицируются. Есть свидетели, которые вышли живыми из-под этого обстрела, пока они свидетельствуют правоохранителям.

— В настоящее время устанавливаются личности убитых россиянами граждан, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Сроки давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за содеянное, — гарантировали в Службе безопасности Украины.

Вероятно, именно об этом военном преступлении РФ вчера написали журналисты AFP.