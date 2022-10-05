Надвечір 4 жовтня армія РФ нанесла удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини двома ракетами С-300, без втрат.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Також півтора десятки снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ворог випустив по Очакову, маючи на меті пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих нема.

Загалом на Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.

Нагадаємо, 4 жовтня, о 10:53 поблизу Вознесенська було нанесено ракетний удар.

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли два райони Миколаївщини. Постраждали об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі.