В медицинских учреждениях оккупированного Крыма не хватает медицинских средств для лечения раненых российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности дефицит с медикаментами наблюдается в больницах Евпатории.

Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой частичной мобилизации. Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.

Российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава путем призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

Ранее Генштаб сообщал, что военное руководство ВС РФ решило перебросить на войну в Украину войска Росгвардии из сибирского военного округа.