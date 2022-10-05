Российские войска за прошедшие сутки убили одного жителя Донецкой области, кроме того, в освобожденном Святогорске были обнаружены тела четырех убитых гражданских.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 4 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — на станции Майорск в Зайцево. Еще 6 человек получили ранения», - отметил он.

Кроме того, добавил Павел Кириленко, «в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских».

Он также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в поселке Казачья Лопань на Харьковщине нашли еще две застенки, обустроенные российскими оккупантами.