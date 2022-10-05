В освобожденной от российских оккупантов Харьковщине разоблачили на сотрудничестве с оккупантами депутата от запрещенной политической партии ОПЗЖ.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он рассказал, что женщина добровольно передавала захватчикам сельскохозяйственную продукцию и горючее, а также предоставляла собственные помещения для размещения военных и техники.

— Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской громады. По данным следствия, фермерша договорилась с оккупантами об условиях ведения ею сельскохозяйственной деятельности: 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационных властей. Зато оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом. Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого Союза производителей сельскохозяйственной продукции и санкционировали взять под свое внешнее управление активами других хозяйств, — отметил Владислав Абдула.

СБУ установила, что в августе фермер передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая прошлого года, которые были сразу вывезены на территорию РФ.

Сотрудники СБУ задержали предательницу после деоккупации территории Шевченковского общества. В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверяет, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит « верить ему ».