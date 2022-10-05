Президент государственного предприятия НАЭК «Энергоатом» Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

— Мною принято решение взять на себя исполнение обязанностей гендиректора Запорожской АЭС. Администрирование станцией перенесено в Киев, начиная с момента похищения оккупантами генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Все дальнейшие решения о работе станции будут приниматься непосредственно в центральном офисе НАЭК «Энергоатом», – заявил Петр Котин.

Отдельно он отметил, что все технические вопросы эксплуатации энергоблоков по-прежнему будут решаться техническим персоналом АЭС по согласованию с центральным офисом компании.

— А именно исполняющим обязанности главного инженера Юрием Черничуком под руководством исполняющего обязанности первого вице-президента — технического директора НАЭК «Энергоатом» Юрия Шейко, — добавил Петр Котин.

Напомним, 1 октября россияне сделали заявление о похищении гендиректора Запорожской атомной электростанции. По их формулировкам это временное «задержание».