В боях за Харьковскую область погиб 23-летний гражданин Ирландии Рори Мейсон, находившийся в рядах Интернационального легиона.

Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на семью погибшего.

Мейсон был убит 28 сентября у границы Украины с Россией.

Семья добровольца узнала о гибели от Министерства иностранных дел. Папа Рори Мейсона, Роб, описал сына как человека «драйва, целей и убеждений».

Рори Мэйсон воевал за Украину с марта.

Интернациональный легион сообщил, что «брат по оружию, Рори Мэйсон, участвовал в контрнаступлении в Харьковской области вместе со своим подразделением и был убит в бою».

Напомним, на постоянном брифинге Министерства обороны России была карта поля боя в Украине, на которой было отмечено 30-километровое отступление россиян в Херсонской области.