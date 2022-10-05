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В боях за Харьковскую область погиб 23-летний гражданин Ирландии Рори Мейсон, находившийся в рядах Интернационального легиона.
Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на семью погибшего.
Мейсон был убит 28 сентября у границы Украины с Россией.
Семья добровольца узнала о гибели от Министерства иностранных дел. Папа Рори Мейсона, Роб, описал сына как человека «драйва, целей и убеждений».
Рори Мэйсон воевал за Украину с марта.
Интернациональный легион сообщил, что «брат по оружию, Рори Мэйсон, участвовал в контрнаступлении в Харьковской области вместе со своим подразделением и был убит в бою».
Напомним, на постоянном брифинге Министерства обороны России была карта поля боя в Украине, на которой было отмечено 30-километровое отступление россиян в Херсонской области.
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В боях за Харьковскую область погиб 23-летний гражданин Ирландии Рори Мейсон, находившийся в рядах Интернационального легиона.
Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на семью погибшего.
Мейсон был убит 28 сентября у границы Украины с Россией.
Семья добровольца узнала о гибели от Министерства иностранных дел. Папа Рори Мейсона, Роб, описал сына как человека «драйва, целей и убеждений».
Рори Мэйсон воевал за Украину с марта.
Интернациональный легион сообщил, что «брат по оружию, Рори Мэйсон, участвовал в контрнаступлении в Харьковской области вместе со своим подразделением и был убит в бою».
Напомним, на постоянном брифинге Министерства обороны России была карта поля боя в Украине, на которой было отмечено 30-километровое отступление россиян в Херсонской области.