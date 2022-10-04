На постоянном брифинге Министерства обороны России была карта поля боя в Украине, на которой было отмечено 30-километровое отступление россиян на Херсонщине.

На это обратило внимание издание « Агентство».

На первую неделю октября в Харьковской области почти не осталось значительных российских формирований, также оккупанты потеряли контроль на северной частью Херсонской области, за которую долгое время шли бои.

На показанной карте можно увидеть, что на Харьковщине россияне контролируют узкую часть территории неподалеку от Двуречной, хотя за день до этого Минобороны РФ уверяло в сохранении контроля над всей землей к востоку от реки Оскол.

Соответственно за сутки ВСУ освободили две трети подконтрольных России территорий области.

Провалы в Херсонской области россияне обрисовали лучше всего самостоятельно: линия фронта в области откатилась в южную часть региона на 30 километров и проходит между Дудчанами и Давыдовым Бродом.