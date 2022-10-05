Коренные шведы из села Gammalsvenskby (Старошведское) в Херсонской области, которые спускали собак на оккупантов, когда те пытались устроить псевдореферендум, сейчас ожидают освобождения и прихода ВСУ.

Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на показания местных жителей.

Люди из Старошведского надеются, что вскоре село может быть освобождено Украиной, если ВСУ владеют инициативой на поле боя.

— Я думаю, что освобождение возможно, наша армия была очень успешной, — рассказала переехавшая в Швецию жительница Старошведского, поддерживающая связи с Херсонщиной.

Напомним, наследственные жители села Gammalsvenskby (Старошведское) в Херсонской области дали отпор пришедшим к ним оккупантам.





