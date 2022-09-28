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Потомственные жители села
Шведская диаспора, исторически проживавшая на юге Украины, отказалась каким-либо образом легитимизировать российское фейковое голосование.
— Вооруженные автоматами россияне ходили по хатам. Но крестьяне решили запереть двери и ворота и выпустить своих собак в сады, — рассказала женщина, которая имеет несколько контактов на месте.
Молчаливый протест местных имел мощный эффект: испуганные захватчики отступили.
— Россияне стучали, но заходить не решались. Некоторые крестьяне тоже вышли в сад и сказали, что не хотят голосовать. «Делайте, как хотите», – ответили россияне и быстро ушли. Они не были такими назойливыми, как в других местах, — добавила София Хоас.
Как итог , жители Старошведского вообще не участвовали в российском спектакле. Это несмотря на то, что ранее российские военные брали в заложники и жестоко обращались с ними.
— Они гордятся тем, что сказали «нет». Для них было важно отстоять свою Украину и свой населенный пункт, — отметила представительница шведского меньшинства в Украине.
Напомним , в дополнение к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местных сообщения, что их регион в любом случае станет частью РФ.
Потомственные жители села
Шведская диаспора, исторически проживавшая на юге Украины, отказалась каким-либо образом легитимизировать российское фейковое голосование.
— Вооруженные автоматами россияне ходили по хатам. Но крестьяне решили запереть двери и ворота и выпустить своих собак в сады, — рассказала женщина, которая имеет несколько контактов на месте.
Молчаливый протест местных имел мощный эффект: испуганные захватчики отступили.
— Россияне стучали, но заходить не решались. Некоторые крестьяне тоже вышли в сад и сказали, что не хотят голосовать. «Делайте, как хотите», – ответили россияне и быстро ушли. Они не были такими назойливыми, как в других местах, — добавила София Хоас.
Как итог , жители Старошведского вообще не участвовали в российском спектакле. Это несмотря на то, что ранее российские военные брали в заложники и жестоко обращались с ними.
— Они гордятся тем, что сказали «нет». Для них было важно отстоять свою Украину и свой населенный пункт, — отметила представительница шведского меньшинства в Украине.
Напомним , в дополнение к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местных сообщения, что их регион в любом случае станет частью РФ.