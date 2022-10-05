В городе Лиман в Донецкой области, из которого последние россияне были выбиты в течение двух первых дней октября, обнаружили массовые гражданские захоронения. На части могил нет имен, только номера.

Об этом написало издание hromadske.

Россияне заставляли силой собирать тела погибших украинцев, которых они сочли агентами ВСУ. Останки зарывали в траншее.

Как передают репортеры с места, значительная часть погребенных остаются неопознанными. Некоторые тела долгое время лежали на улице, другие хоронили соседи или прохожие.