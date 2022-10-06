В ночь на 6 октября враг ударил по жилым многоэтажным домам в Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Враг попал ракетами в жилые дома Запорожья. Они претерпели значительные разрушения. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Александр Старух уточнил, что враг выпустил 7 ракет по Запорожью. Они попали в многоэтажки, под завалами находятся люди, разрушены целые подъезды.

«Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Число жертв уточняется, люди находятся под завалами», — говорится в сообщении.

Пока известно, что одна женщина погибла на месте, еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек.