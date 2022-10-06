Кирилл Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко.

Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк, говорится в сообщении НАБУ.

По версии следствия, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона.

По такой схеме из банка вывели 206 миллионов гривен.

Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.

Организатором схемы следствие считает действующего главу Укргазбанка Андрея Кравца, который до 2020 года был первым заместителем Кирилла Шевченко.

Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 (расход имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

НАБУ указывает, что местонахождение Кирилла Шевченко неизвестно, поэтому сообщение о подозрении ему оставили в Национальном банке.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.