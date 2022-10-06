Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Он отметил, что решение было поддержано 18 членами комитета, один нардеп воздержался.

— Фактически обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу, — добавил он.

По словам Ярослава Железняка, рассмотрение в парламентском зале планируется в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Максима Кононенко с должности посла Украины в Нидерландах и Артема Рыбченко с должности посла в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне.