Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
Он отметил, что решение было поддержано 18 членами комитета, один нардеп воздержался.
— Фактически обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу, — добавил он.
По словам Ярослава Железняка, рассмотрение в парламентском зале планируется в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Максима Кононенко с должности посла Украины в Нидерландах и Артема Рыбченко с должности посла в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне.
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.
Он отметил, что решение было поддержано 18 членами комитета, один нардеп воздержался.
— Фактически обсуждения не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу, — добавил он.
По словам Ярослава Железняка, рассмотрение в парламентском зале планируется в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил Максима Кононенко с должности посла Украины в Нидерландах и Артема Рыбченко с должности посла в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне.