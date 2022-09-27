Президент Владимир Зеленский уволил Максима Кононенко с должности посла Украины в Нидерландах и Артема Рыбченко с должности посла в Швейцарской Конфедерации и Лихтенштейне.

Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

- Уволить Кононенко Максима Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и с должности Постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству, - отмечается в указе №669/2022.

Указом №670/2022 Президент уволил Артема Рыбченко с должностей посла Украины в Швейцарской Конфедерации и посла Украины в Княжестве Лихтенштейн.

В то же время другим указом №671/2022 посол Украины при Ватикане Андрей Юраш назначен послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населённых пунктов в Луганской области. Так, будут созданы 22 городские, поселковые и сельские военные администрации.