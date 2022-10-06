На южном направлении уже зафиксированы свежемобилизованные русские военные, выполняющие роль пушечного мяса. В качестве передовых подразделений руководство ВС РФ планирует использовать воздушно-десантные войска, которые могут оказаться в котле. Единственный выход для российских оккупантов – сдаться в плен ВСУ и пополнить обменный фонд.

Об этом на брифинге рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает «Укринформ».

— Да, есть факт появления на участке нашей ответственности свежемобилизованных. Не очень «свежих» по качеству, но по временным показателям. Они не очень подготовлены и больше выполняют роль того же пушечного мяса. А в качестве передовых подразделений основного личного состава, на который они (россияне) делают ставку, используют все же воздушно-десантные войска, которых подтянули туда немало, поскольку понимали, что бои будут тяжелые, и держаться придется долго. Пока они рассматривают сами для себя тактику действий дальнейшую, потому что у них не так много осталось тех вариантов: они зажаты между нашими подразделениями и правым берегом Днепра и осознают, что если не будет абсолютно критически возможности перебраться на другой берег, то это однозначный котел, невозможность выйти оттуда, - отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинская сторона предлагает российским войскам спокойный выход из ситуации: сбор оружия, переход в обменный фонд под эгидой международного гуманитарного права.

Наталья Гуменюк также заверила, что среди военнослужащих РФ активно распространяется информация о том, как правильно перейти в чатбот «Хочу жить» и выполнить пошаговые инструкции, чтобы остаться в живых.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов уже более 400 квадратных километров территории Херсонской области, на некоторых участках фронта они продвинулись вглубь на 20 километров.