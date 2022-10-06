Только через неделю после аннексии Херсона россияне прибегли к принудительной мобилизации местных. Очередное преступление верифицировали представители международной прессы.

О нескольких случаях стало известно датскому телеканалу TV 2.

Из свидетельств жителей Херсонщины журналисты выяснили, что оккупанты применили силу, чтобы забрать в свои формирования граждан Украины. В одном из сел было « мобилизовано » 15 мужчин, а в соседнем – до 40 мужчин.

Собеседники телеканала подтвердили, что сейчас большинство людей из двух населенных пунктов пытаются поспешно покинуть оккупированную территорию, чтобы не стать жертвами российской армии.

Как сообщалось, мобилизация в России может еще больше ухудшить состояние российской экономики, страдающей международными санкциями. Стране не будет хватать мужчин, которых или заберут в армию, или они бегут за границу.