Ночью россияне атаковали шесть раз ударили по Никопольщине из РСЗО и тяжелой артиллерии — в частности, в Никополь прилетели почти 40 снарядов, есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко.

Отмечается, что в городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопровода и электросети.

В Марганецком обществе обследуют пораженные территории. Масштабы разрушений уточняются.

Ранее сообщалось, что россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе.