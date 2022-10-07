|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|06:58
|Заход солнца:
|18:21
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца
|18:24
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|40.2 грн
|40.7 грн
|EUR
|38.9 грн
|39.9 грн
Ночью россияне атаковали шесть раз ударили по Никопольщине из РСЗО и тяжелой артиллерии — в частности, в Никополь прилетели почти 40 снарядов, есть значительные разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко.
Отмечается, что в городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопровода и электросети.
В Марганецком обществе обследуют пораженные территории. Масштабы разрушений уточняются.
Ранее сообщалось, что россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Ночью россияне атаковали шесть раз ударили по Никопольщине из РСЗО и тяжелой артиллерии — в частности, в Никополь прилетели почти 40 снарядов, есть значительные разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко.
Отмечается, что в городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопровода и электросети.
В Марганецком обществе обследуют пораженные территории. Масштабы разрушений уточняются.
Ранее сообщалось, что россияне впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе.