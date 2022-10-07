В освобожденном Святогорске Донецкой области обнаружили тела еще семерых убитых россиянами людей.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке. Еще 7 человек за вчера получили ранения», – написал он.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кроме того, в освобожденном Святогорске обнаружили тела еще семи человек, убитых россиянами во время захвата города.

Ранее правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область).