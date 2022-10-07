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В освобожденном Святогорске Донецкой области обнаружили тела еще семерых убитых россиянами людей.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке. Еще 7 человек за вчера получили ранения», – написал он.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, в освобожденном Святогорске обнаружили тела еще семи человек, убитых россиянами во время захвата города.
Ранее правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область).
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В освобожденном Святогорске Донецкой области обнаружили тела еще семерых убитых россиянами людей.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
«За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Курдюмовке. Еще 7 человек за вчера получили ранения», – написал он.
По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кроме того, в освобожденном Святогорске обнаружили тела еще семи человек, убитых россиянами во время захвата города.
Ранее правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин в цехе по изготовлению кирпича в поселке Купянск-Узловой (Харьковская область).