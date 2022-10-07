Жительница Николаевской области Татьяна Каленюк чудом осталась жива после удара российских вертолетов: снаряд упал от нее на расстоянии 15 метров. Дом, где Татьяна и ее дети укрывались от войны, в результате этого удара был полностью разрушен.

Об этом сообщает «Новое время».

Татьяна Каленюк до сих пор не понимает, как ей удалось выжить, а день 5 марта теперь называет своим вторым днем рождения. Все произошло в селе Кашперо-Николаевка, во дворе дома тети Татьяны: к ней женщина приехала с двумя маленькими дочками, надеясь укрыться от войны. В тот день российские вертолеты разбомбили в селе несколько улиц.

Женщина вспоминает, что, увидев вертолеты, она успела спрятать в подвал двух маленьких дочерей, но сама в момент взрыва была во дворе.

—Я завела детей в подвал, он был отдельно в гараже. Сама успела выйти в хоздвор, и тут авиаудар. Возле меня, в метрах 15 возле меня – это потом мне, когда я очнулась, мои родственники, которые там были, рассказали. Они все говорили: «Как? Как ты выжила?!» А я помню, что меня отбросило. А когда я очнулась, я не помню, когда я очнулась, – увидела, что дом просто по кирпичикам разрушен, — вспоминает женщина.

Дом тети Татьяны действительно снесло до фундамента. Гаражные ворота взрывной волной сорвало с петель. Но дети Татьяны уцелели.

— Дети спросили меня: «Мама, что с тобой?» А я не поняла, о чем они. Я потом уже поняла: на мне вещи разорваны были. Меня тогда контузило, я почти не видела, —рассказывает Каленюк.

Свою родственницу, в доме которой они жили, Татьяна лично откапывала из-под завалов.

— Потом следующий авиаудар был через дом. Там было прямое попадание, женщину убило насмерть сразу. А потом пару минут более-менее было вроде бы тихо. Но я ж говорю, я плохо слышала от контузии. Я начала звать тетю и услышала: «Таня, помоги». И я ее разрыла, — вспоминает женщина.

Одна из стен дома обрушилась на припаркованную рядом машину. Она чудом не взорвалась:

— В ней был полный бак бензина и полный бак газа был. Как оно не взорвалось? Все были в шоке, — вспоминает Татьяна.

На этой машине спустя пару дней семья все-таки сумела выехать в Николаев. В автомобиле не осталось ни одного целого стекла, его двери не открывались. Но мотор все-таки работал, и машина ехала.

В тот день российские вертолеты сровняли с землей несколько улиц Кашперо-Николаевки. Татьяна подчеркивает, что ни военных частей, ни стратегических объектов в селе не было. Вскоре после авианалета в село вошли оккупационные войска, начались грабежи и мародерство.

— Это геноцид. Мы это точно теперь понимаем. Но я до сих пор не понимаю их логики, — говорит Татьяна.

Через несколько недель семья все на той же разбитой машине перебралась из Николаева дальше на запад Украины, в Хмельницкий. И сама Татьяна, и ее дочери долго приходили в себя.

Сейчас Татьяна и ее дочери чувствуют себя лучше. Старшая плетет браслеты из сине-желтых ленточек, а собранные от их продажи деньги передает ВСУ.

— Мне на мороженое много денег не нужно. А вот ВСУ больше нужно, чтобы все-таки победить, — говорит девочка.

Родное село Татьяны, где до сих пор живут ее родители, постоянно находится под обстрелами. Уговорить родителей выехать ей пока не удалось. Но она каждый день ждет важного звонка от отца, в котором он скажет: «Все, победа, мы едем домой».

Ранее переселенка из Николаева рассказала о своем селе и жизни в приюте

Также сообщалось, что житель одного из сел Баштанского района, уже освободившегося от российских военных, вступил в ряды ВСУ, чтобы отомстить оккупантам за их преступления.