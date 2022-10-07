У Запоріжжі зросла до 11 кількість жертв ракетних ударів по центру міста, яких було завдано 6 жовтня.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Ще мінімум 15 осіб вважаються безвісти зниклими.

«Всю ніч не припинялись пошуково-рятувальні роботи на місцях зруйнованих ракетами будинків. Станом на 5 ранку було врятовано 21 людину, з них 13 осіб госпіталізовано. На превеликий жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу. За однією адресою з-під завалів було деблоковано 7 загиблих людей. За іншою адресою було деблоковано трьох загиблих людей, ще за однією — 1 загиблу людину. Всього відомо про 11 жертв. Ще мінімум 15 осіб вважаються безвісти зниклими», — написав він.

За даними ДСНС, з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано, а з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 3 загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано. Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей.

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня ворог вдарив по житлових багатоповерхових будинках у Запоріжжі. Ворог випустив 7 ракет.