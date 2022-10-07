Во временно захваченном захватчиками Мариуполе Группа сопротивления «Ї» заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.

Об этом сообщается в их телеграмм-канале.

– Давно мы не брали в руки спички. Хорошо пылает… Дом оккупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощай форма, личные вещи, награбленное и покой. Русня – мы здесь. Мы видим. Мы ждем. Мы делаем, — говорится в сообщении.