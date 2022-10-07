Во временно захваченном захватчиками Мариуполе Группа сопротивления «Ї» заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.
Об этом сообщается в их телеграмм-канале.
– Давно мы не брали в руки спички. Хорошо пылает… Дом оккупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощай форма, личные вещи, награбленное и покой. Русня – мы здесь. Мы видим. Мы ждем. Мы делаем, — говорится в сообщении.
Ранее в оккупированном Мариуполе взорвали трех полицейских-коллаборантов, пытавшихся стереть со стены символ сопротивления города – украинскую букву «Ї».
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Во временно захваченном захватчиками Мариуполе Группа сопротивления «Ї» заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.
Об этом сообщается в их телеграмм-канале.
– Давно мы не брали в руки спички. Хорошо пылает… Дом оккупантов-офицеров. Был. Расслабились? Прощай форма, личные вещи, награбленное и покой. Русня – мы здесь. Мы видим. Мы ждем. Мы делаем, — говорится в сообщении.
Ранее в оккупированном Мариуполе взорвали трех полицейских-коллаборантов, пытавшихся стереть со стены символ сопротивления города – украинскую букву «Ї».