В оккупированном Мариуполе взорвали трех полицейских-коллаборантов, пытавшихся стереть со стены символ сопротивления города – украинскую букву «Ї».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Мариупольский городской совет.

- Сопротивление. Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, пытавшихся стереть «Ї» и догнать наших художников», — написал Петр Андрющенко.

По его словам, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка. Украинцы, нарисовавшие букву «Ї», не пострадали и находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.