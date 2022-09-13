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В оккупированном Мариуполе взорвали трех полицейских-коллаборантов, пытавшихся стереть со стены символ сопротивления города – украинскую букву «Ї».
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Мариупольский городской совет.
- Сопротивление. Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, пытавшихся стереть «Ї» и догнать наших художников», — написал Петр Андрющенко.
По его словам, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка. Украинцы, нарисовавшие букву «Ї», не пострадали и находятся в безопасности.
Ранее сообщалось, что во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.
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В оккупированном Мариуполе взорвали трех полицейских-коллаборантов, пытавшихся стереть со стены символ сопротивления города – украинскую букву «Ї».
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Мариупольский городской совет.
- Сопротивление. Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, пытавшихся стереть «Ї» и догнать наших художников», — написал Петр Андрющенко.
По его словам, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка. Украинцы, нарисовавшие букву «Ї», не пострадали и находятся в безопасности.
Ранее сообщалось, что во временно захваченном российскими войсками Мариуполе захватчики устанавливают памятник Александру Невскому вместо демонтированного монумента погибшим жителям города во время первой фазы войны России против Украины.