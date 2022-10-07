Украинская IT-армия сломала сайт Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместила на нем «приветствие» для президента России Владимира Путина, который 7 октября отмечает день рождения.

Об этом пишет ZN.ua.

На сайте ОДКБ появилось сообщение: «На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить путина с его последним днем рождения и пожелать ему «комфортного» путешествия в Гаагу».

Пока сайт ОДКБ не работает. Там размещено объявление, что сайт находится на техническом обслуживании.

Ранее сообщалось, что российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.