Украинская IT-армия сломала сайт Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместила на нем «приветствие» для президента России Владимира Путина, который 7 октября отмечает день рождения.
Об этом пишет ZN.ua.
На сайте ОДКБ появилось сообщение: «На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить путина с его последним днем рождения и пожелать ему «комфортного» путешествия в Гаагу».
Пока сайт ОДКБ не работает. Там размещено объявление, что сайт находится на техническом обслуживании.
Ранее сообщалось, что российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Украинская IT-армия сломала сайт Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и разместила на нем «приветствие» для президента России Владимира Путина, который 7 октября отмечает день рождения.
Об этом пишет ZN.ua.
На сайте ОДКБ появилось сообщение: «На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить путина с его последним днем рождения и пожелать ему «комфортного» путешествия в Гаагу».
Пока сайт ОДКБ не работает. Там размещено объявление, что сайт находится на техническом обслуживании.
Ранее сообщалось, что российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину.