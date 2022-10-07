В освобожденном Лимане Донецкой области правоохранителям уже удалось обнаружить тела 60 погибших.

В настоящее время идет процесс идентификации, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

— В Лимане мы обнаружили 60 тел погибших, из них на сегодняшний день смогли идентифицировать 31 человека. Этот процесс продолжается, — заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

По его словам, больше всего поражает почти в каждом городе, куда после деоккупации заходят наши подразделения — это места захоронений.

— Эмоции людей были непростыми, потому что они прожили много месяцев под оккупацией и не понимали, насколько надолго вернулись украинские власти. В настоящее время люди получили практически все услуги. Это касается возобновления документов, которые были уничтожены или потеряны, добавил министр.

Денис Монастырский добавил, что практически каждый десятый дом в Лимане разрушен до основания, а половина домов существенно повреждена, света, тепла в городе нет.

Самым острым вопросом он называет разминирование, поскольку загрязненность взрывоопасными предметами территорий является серьезным препятствием для возобновления деятельности всех органов власти и жизни людей в городе.

Ранее сообщалось, что полиция Харьковщины нашла на освобожденных территориях области тела 534 гражданских людей, убитых и замученных российскими оккупантами.