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Число жертв российского удара по колонне под Запорожьем возросло. К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.
— К сожалению, у нас еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за город — сегодня в больнице умер еще один пострадавший, — заявил он.
Трагедия произошла 30 сентября, когда Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, стоявшей в очереди на выезде из Запорожья. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300.
В больницы было доставлено 62 человека, 23 – погибли.
Число жертв российского удара по колонне под Запорожьем возросло. К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.
— К сожалению, у нас еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за город — сегодня в больнице умер еще один пострадавший, — заявил он.
Трагедия произошла 30 сентября, когда Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, стоявшей в очереди на выезде из Запорожья. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300.
В больницы было доставлено 62 человека, 23 – погибли.