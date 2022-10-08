Число жертв российского удара по колонне под Запорожьем возросло. К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телемарафона.

— К сожалению, у нас еще одна жертва террористического обстрела пропускного пункта за город — сегодня в больнице умер еще один пострадавший, — заявил он.

Трагедия произошла 30 сентября, когда Россия нанесла ракетный удар по автоколонне, стоявшей в очереди на выезде из Запорожья. Позже выяснилось, что оккупанты атаковали ракетами С-300.

В больницы было доставлено 62 человека, 23 – погибли.