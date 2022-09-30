В результате российского обстрела ракетами С-300 гуманитарной колонны, стоявшей вблизи трассы Запорожье-Орихов, погибли и ранены. В больницы доставлены 62 человека, 23 – погибли.

Об этом на месте происшествия сказала начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Запорожской области Анна Ткаченко, пишет Укринформ.

Напомним, что утром 30 сентября Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

По словам Анны Ткаченко, в настоящее время известно о 23 погибших, 62 человека доставлены в медицинские учреждения города. Их состояние устанавливается.

На месте происшествия работали полиция, военные и гражданские медики, волонтеры Красного Креста, спасатели. Известно, что сегодня на выезд из Запорожья зарегистрировались 248 гражданских автомобилей. К моменту обстрела на месте было около 100 человек.

Начальник управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области Сергей Угрюмов отметил, что на территории авторынка есть попадание трех ракет зенитно-ракетного комплекса С-300. По его словам, люди погибли и получили травмы в результате поражения обломочными элементами. Эти ракеты при попадании взрываются, впечатляющие элементы рассеиваются на огромную площадь.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар. Известно, что Россия ударила по дому ракетами типа С-300 .