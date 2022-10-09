В деоккупированном городе Лиман Донецкой области продолжаются раскопки продолжаются на двух локациях массовых захоронений. По предварительной информации, в одной из локаций похоронены около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ.

Среди жертв есть дети, сообщается на сайте Нацполиции.

— Информацию о массовом захоронении в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров. По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семья с двумя маленькими детьми, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти. Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии смен, есть пакет, в котором только кости.

На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.

Эксгумация продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В общей сложности с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей.

Напомним, ранее в освобожденном от российско-оккупационных войск городе Изюм Харьковской области было обнаружено несколько мест массовых захоронений людей.